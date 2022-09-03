США планируют продать Тайваню оружие на 1,1 миллиарда долларов

CentralAsia (CA) - Государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню вооружений и услуг более чем на $1,1 млрд, сообщается на сайте агентства по оборонному сотрудничеству (структура Пентагона).

Речь идет о трех контрактах. Первый, на $665,4 млн, касается материально-технического обеспечения радиолокационных станций. Второй, на $355 млн, предусматривает поставку ракет AGM-84L-1 Harpoon Block II. Тайбэйское экономическое и культурное представительство в Соединенных Штатах запросило 60 ракет AGM-84L-1 Harpoon Block II и четырех учебных ракет. Еще один контракт, на $85,6 млн, связан с продажей ракет «воздух — воздух» AIM-9X Block II Sidewinder. Тайбэй попросил 100 ракет AIM-9X Block II Sidewinder и четыре системы наведения.

Ранее о том, что администрация президента Джо Байдена планирует попросить конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около $1,1 млрд, писало издание Politico со ссылкой на три источника. В частности, речь шла о 60 ракетах AGM-84L Harpoon Block II на $355 млн, 100 ракетах AIM-9X Block II Sidewinder на $85,6 млн, а также о контракте на $655,4 млн, касающемся радиолокационных станций. Ракетами Sidewinder будут оснащаться американские истребители F-16.

Позднее телеканал CNN сообщил, что администрация Байдена одобрила продажу вооружений Тайваню. Представитель Госдепартамента отметил, что предполагаемые контракты соответствуют политике Соединенных Штатов в отношении Тайваня.

КНР намерена приять решительные меры в ответ на планы США, сказал ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй на просьбу прокомментировать заявление Пентагона. «Китай будет решительно принимать законные и необходимые контрмеры в свете развития ситуации», — отметил он. Лю Пэнъюй призвал Вашингтон строго соблюдать принцип «одного Китая», прекратить продажу оружия Тайваню, а также «немедленно отозвать соответствующие поставки оружия Тайваню, чтобы не нанести еще больший ущерб китайско-американским отношениям, миру и стабильности в Тайваньском проливе».

В конце августа Bloomberg сообщал, что правительство Тайваня собирается увеличить оборонный бюджет почти на 14% в следующем году на фоне военной активности Китая. Месяцем ранее издание Taipei Times со ссылкой на источники писало, что власти хотят увеличить расходы на военные нужды лишь на 4,09%.