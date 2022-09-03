В Москве проходит прощание с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым (видео)

CentralAsia (CA) - В Москве 3 сентября проходит церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни.

Михаил Горбачев будет похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с женой, Раисой Максимовной Горбачевой. В пятидесяти шагах от мемориала семьи Горбачевых – могила первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина.

Михаил Сергеевич Горбачев умер на 92-м году жизни во вторник, 30 августа, около 22 часов по московскому времени. Он долго и тяжело болел, последние несколько месяцев находился в больнице.

Михаил Горбачев родился в 1931 году в селе Привольном Ставропольского края. С 15 лет работал на комбайне, в 18 лет получил орден Трудового Красного Знамени, в 19 лет окончил школу с серебряной медалью и поступил на юрфак МГУ. Кстати, на родине первого президента, в Ставропольском крае, нет ни одного памятника Горбачеву. Только табличка на гимназии, где он учился в последних классах.

Президентом Советского Союза Михаил Сергеевич стал в 1990-м. Тогда же он получил Нобелевскую премию мира, ведь именно благодаря Горбачеву конфронтация между Востоком и Западом сменилась переговорами. А через год был августовский путч, потом Беловежское соглашение, подписанное Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем. 25 декабря 1991-го Горбачев в телеобращении заявил, что он уже не президент СССР, и передал ядерный чемоданчик президенту России Борису Ельцину.