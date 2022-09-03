Выборы Токаева, амнистия и русский в школах. Каким будет Казахстан после Назарбаева, - BBC

CentralAsia (KZ) - Касым-Жомарт Токаев объявил досрочные выборы, которые позволят ему остаться президентом Казахстана на удлиненный семилетний срок, и амнистировал участников январских протестов, на волне которых он консолидировал власть в стране в своих руках.

Выборы — попытка Токаева наконец стать самостоятельным политиком и окончательно избавиться от наследия первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, говорят эксперты. Об этом пишет Би-би-си.

Досрочные выборы призваны легитимизировать власть Касым-Жомарта Токаева, которого еще в 2019 году, когда он пришел к власти, казахстанцы не считали «своим» президентом. Токаев по-прежнему не очень популярен среди населения, но реальных оппонентов у него нет, а несколько месяцев назад он провел всенародный референдум, которые многие аналитики назвали «репетицией президентских выборов», то есть проверкой дееспособности административного ресурса обеспечить явку на выборах.

Что предложил Токаев

Досрочные президентские выборы пройдут уже осенью этого года, а парламентские - в первой половине 2023 года вместо 2025 года.

Токаев также предложил увеличить срок полномочий и исключить возможность переизбрания президента на второй срок.

«После долгих размышлений я пришел к выводу, что назрела необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий президента. Предлагаю установить ограничения мандата президента в один срок продолжительностью в 7 лет без права переизбрания», - сказал Токаев в своем послании народу Казахстана.

// AFP

По его словам, 7 лет — это достаточный период для реализации любой амбициозной программы. Сейчас президентский срок составляет 5 лет.

«С другой стороны, ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития», - объяснил он свое решение.

При этом сам Токаев намерен пойти на второй срок — он выставит свою кандидатуру на досрочных выборах. Токаев стал исполнять обязанности президента в марте 2019 года после ухода в отставку Нурсултана Назарбаева. Летом 2019 года Токаев объявил досрочные президентские выборы и победил на них, набрав более 70%.

Пока не ясно, сколько Токаев собирается оставаться у руля: пять полагающихся ему лет по старому закону, семь лет по новому закону или все 12 лет, состоящих из двух сроков по старому и новому законодательству. Так или иначе он пытается закрепить свои позиции, соглашаются аналитики.

«Это очень распространённая практика и инструмент, которым часто пользуется автократные президенты, например Путин или Назарбаев, когда президент вроде отказывается от части своего срока в офисе, но на самом деле гарантирует себе следующий президентский срок», - говорит в разговоре с Би-би-си казахстанский политолог Димаш Альжанов.

Тень Назарбаева и непопулярный Токаев

// Getty Images

Токаев также пришел к власти в июне 2019 года, когда первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий преждевременно. Тень Назарбаева нависала над Токаевым практически до января этого года. Избрание президентом малоизвестного Токаева в Казахстане в 2019 году приняли в штыки. В преддверии выборов и после оглашения результатов по стране прошли мирные протесты, которые были быстро подавлены властями. Один из самых популярных лозунгов демонстраций тех дней был «Токаев - не мой президент!»

Почти три года после избрания Токаев и в самом деле вел себя как преданный последователь политики Назарбаева и всячески потакал последнему в узаконивании своего наследия в том числе «титула Елбасы» и переименования столицы в Нурсултан.

Однако после вспыхнувших в январе 2022 года протестов в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ сначала и затем переросших в беспорядки Токаев резко сменил риторику. В течение девяти дней от молчаливого президента он превратился в довольного резко критикующего своего предшественника и затем жестко подавившего демонстрации с помощью военных. На данный момент известно о 225 человек погибших во время январских протестов и более 5000 раненых и тысячах задержанных.

В январских волнениях в Казахстане эксперты тогда увидели борьбу за власть внутри казахстанских элит.

Елбасы был лишен своего титула и полномочий в качестве главы Совета безопасности, а сам Назарбаев заявил всенародно, что он теперь «обычный пенсионер», а всей полнотой власти обладает Токаев.

«С января Токаев активно вкладывает средства в то, чтобы поменять, а точнее сменить общественное мнение о себе, этим занимаются и СМИ, и блогеры, и боты в Казахстане. Но все эти попытки не могут изменить тот факт, что Токаев дал приказ стрелять по демонстрантам», - отмечает Альжанов.

«У Токаева была реальная возможность разобраться с тем, что случилось в январе и расследовать пытки, но он выбрал остаться лояльным силовым структурам, которые в свою очередь будут лояльны ему», - соглашается политолог и руководитель фонда «Либерти» Галым Агелеулов.

Война и Казахстан

Сильнее всего в январе казахстанцы были разочарованы решением президента обратиться за помощью к внешним партнерам по ОДКБ, после которого в Казахстан прибыли войска из России, Кыргызстана, Армении и Беларуси. Этот же шаг сделал Токаева «нерукопожатным» для Запада, так как многие засомневались в его автономии от Москвы.

И даже последовавшая за протестами череда увольнений чиновников и кадров предшественника не показались общественности достаточно достоверными. Но от внутренних проблем Казахстана как самих граждан, так и мировую общественность отвлекли события в Украине, которые непосредственно коснулись всей Центральной Азии. Токаев оказался одним из первых соседей России в СНГ, который заявил о том, что не принимает суверенитет самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Аналитики считают, что такие заявления были сделаны не только чтобы сохранить репутацию, но и чтобы избежать вторичные западные санкции, которые могут ударить сильно по растущей экономике Казахстана.

В Казахстан направились и многочисленные россияне, пожелавшие покинуть Россию и некоторые бизнесы, которые не могут продолжать свою деятельность в России. Токаев заявил о готовности страны гостеприимно принимать и тех, и других.

Непопулярные реформы

Досрочные выборы Токаев проведет на зачищенном политическом поле. Могущие составить Токаеву конкуренцию политики или в опале, или в тюрьме.

«Хотя сейчас Токаев не популярен в Казахстане, у него практически нет реальных оппонентов», - говорит Агелеулов.

На референдуме, который эксперты называли «репетицией выборов», население проголосовало за поправки в Конституцию инициированные Токаевым, которые в том числе коснулись полномочий президента и парламента.

«Следующие выборы в парламент должны были состояться в 2023 году, перед президентскими выборами в 2024, в случае переизбрания Токаев окажется в преимуществе и сможет так или иначе влиять на то, как сформируется следующий состав парламента», - отметил Альжанов.

А закон о митингах, которые должен был демократизировать процесс проведения демонстраций, практически запретил таковые, так как теперь чтобы провести даже маленький пикет организаторам нужно разрешение от МВД.

Таким же противоречивыми стали и изменения в закон о выборах президента, которые по по своей сути являются дискриминационными, отмечает политолог Альжанов.

«По нынешнему закону по-прежнему, чтобы баллотироваться в президенты Казахстана требуется, чтобы кандидат прослужил последние пять лет на государственной службе и 15 лет проживающий в стране, что исключает регистрацию кандидатов из гражданского сектора или оппозиции. Другими словами, президентом в этой стране можно стать только если ты человек из системы», - отметил Альжанов.

Такие правила регистрации сделают выборы не конкурентными, а оппонентов - безопасными, считает политолог. На выборы в этот раз не пойдет и председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев.

«Несмотря на всю противоречивость Ертысбаева, даже его не ставят техническим кандидатом, опасаясь, что общество может его поддержать. Что говорит о крайней неуверенности Токаева», - отметил Альжанов.

Амнистия для участников январских протестов

Токаев в своем обращении в четверг также объявил амнистию участникам январских протестов.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года - их спровоцировало повышение цен на топливо. Впоследствии протестующие стали выступать с политическими лозунгами. На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. Власти Казахстана заявили, что их устроили не протестующие, а некие террористы, подготовленные извне. По просьбе президента Токаева в страну были введены войска России и её союзников. После завершения беспорядков войска вывели.

«Те, кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых структур — наши граждане. Некоторые из нарушивших закон осознали свою вину и раскаялись в своих прошлых поступках. Я думаю, что лучше относиться к ним с прощением. Они надеются не только на то, что суд будет справедливым, но и на то, что общество будет снисходительным», - заявил он.

Амнистия, по его словам, не затронет тех, кого власти считают причастными к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти.

Русский язык в школах

Коснулся Токаев и темы двуязычия в казахстанском обществе: «В обществе сейчас ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Скажу предельно ясно - мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками. Это в интересах подрастающего поколения».

Президент подчеркнул, что министерство просвещения «должно исходить именно из интересов детей, не идти на поводу у популистов».

// Getty Images

С начавшегося 1 сентября учебного года в Казахстане отменили в первых классах изучение русского и английского языков. Раньше первоклассники сразу начинали учить казахский, русский и английский. Теперь русский язык в школьной программе будет вводиться со второго класса, английский — с третьего. В школах с обучением на русском языке русский язык останется с первого класса.

Согласно данным переписи населения в 2021 году, доля русских в населении Казахстана с 2009 года сократилась на треть, с 23,7% до 15,5%. В общей сложности численность русских в стране за эти годы сократилась на 800 тыс. человек.

Доля казахов в этническом составе населения составляет 70,4 %. По данным переписи 2009 года, этот показатель составлял 63,1%. При этом, 80,1% респондентов указали, что владеют казахским языком, а 49,3% — что используют его в повседневной жизни.

Экономические реформы президента: повышение зарплат и пенсий

Токаев также пообещал повысить минимальную заработную плату на 17%, а пенсии — на 27% и объявил, что пенсионный возраст для женщин не будет повышаться до 2028 года. Сейчас женщины имеют права на пенсионные выплаты с 61 года.

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