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Лидеры западных стран не приедут на похороны Михаила Горбачёва

CentralAsia (CA) -  Страны Запада не отправят представителей своих правительств на похороны Михаила Горбачёва, которые пройдут 3 сентября. Их будут представлять послы и другие дипломаты.

Как отмечает DW, на похоронах бывшего президента СССР не будет ни одного европейского лидера. Госдепартамент США в пятницу заявил, что Соединённые Штаты на прощании с Горбачёвым будет представлять посол в Москве Джон Салливан.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года было приостановлено авиасообщение между странами Запада и Россией, стороны ввели персональные санкции против многих высокопоставленных политиков. Россия не направляла официальные приглашения западным лидерам посетить похороны. Именно отсутствием приглашения обосновал свое решение не участвовать в прощании, например, канцлер Германии Олаф Шольц.

Президент России Владимир Путин также не придёт на прощание - его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что этого не позволит график. По словам Пескова, государство участвует в организации похорон, в частности, обеспечит почётный караул. Однако о полноформатных государственных похоронах речь не идёт.

Прощание пройдет в Колонном зале Дома союзов, после чего Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.

Горбачёв, имя которого связано с политикой перестройки, способствовавшей демократическим переменам в СССР и завершившейся его распадом, умер 30 августа на 92-м году жизни. Многие западные лидеры и общественные деятели отметили роль Горбачёва в мирном завершении холодной войны, его приверженность гуманистическим идеалам.

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