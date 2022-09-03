Певица Алла Пугачева и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев приехали на похороны Горбачева

CentralAsia (CA) - Певица Алла Пугачева и зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приехали на церемонию прощания с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонный зал Дома союзов. Об этом сообщает РБК.

За день до церемонии с Горбачевым простился и президент России Владимир Путин. Он пропустил официальное прощание из-за рабочего графика.

Михаил Горбачев умер вечером 30 августа в Центральной клинической больнице в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Ему был 91 год, в последнее время он страдал от болезни почек и проходил гемодиализ.

Как сообщили в Горбачев-фонде, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве. Политика похоронят рядом с его женой Раисой, которая умерла в сентябре 1999 года, они были женаты с 1953 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что государство поможет семье организовать похороны, на них будет присутствовать почетный караул.