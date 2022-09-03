Узбекистанцев попросили не посещать Самарканд в дни саммита ШОС

CentralAsia (UZ) - С 14 по 17 сентября въезд в Самарканд временно ограничат из-за саммита ШОС, сообщили в пресс-службе областного УВД.

В эти дни в городе ограничат движение на нескольких улицах: Ибн Сино, Бустонсарой, Университет хиёбони, Намозгох, Садриддин Айний, Регистон, Рудакий, Шохизинда, Усто Умар Журакулов, Ислам Каримов, Афрасиаб, Беруний, Мирзо-Улугбек, Гулобод, Мукимий и Дахбед.

В ведомстве призвали граждан, желающих приехать в Самарканд в эти дни, перенести свой визит.

Очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится в Самарканде 15-16 сентября текущего года. Ранее сообщалось, что школьники Самарканда пойдут на учебу позже из-за проведения встречи высокого уровня.

Как сообщили в пресс-службе Министерства народного образования РУз, занятия во всех общеобразовательных школах города начнутся с 19 сентября.