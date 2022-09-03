В Китае вновь ввели локдаун. В магазинах паника
- Азия и мир, общество
- 17:58, 03 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - В Китае ввели локдаун после 160 положительных тестов на коронавирус, передает Еuronews.
Продолжение политики «нулевого ковида» и острое ощущение дежавю: жителей города Чэнду в китайской провинции Сычуань отправили на принудительную самоизоляцию после того, как в четверг в 20-миллионном городе сделали около 160 положительных тестов на коронавирус.
Отправиться в магазин за едой может только один член семьи, для этого нужно показать отрицательный результат теста, сделанного в течение последних суток. На многие продукты выросли цены.
Власти также отложили начало учебного года. С 1 по 4 сентября в городе проходит массовое ПЦР-тестирование.
Some scenes from Chengdu before city-wide lockdown. pic.twitter.com/w6pCgK7gPf— Manya Koetse (@manyapan) September 1, 2022
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