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В Китае вновь ввели локдаун. В магазинах паника

CentralAsia (CA) -  В Китае ввели локдаун после 160 положительных тестов на коронавирус, передает Еuronews.

Продолжение политики «нулевого ковида» и острое ощущение дежавю: жителей города Чэнду в китайской провинции Сычуань отправили на принудительную самоизоляцию после того, как в четверг в 20-миллионном городе сделали около 160 положительных тестов на коронавирус.

Отправиться в магазин за едой может только один член семьи, для этого нужно показать отрицательный результат теста, сделанного в течение последних суток. На многие продукты выросли цены.

Власти также отложили начало учебного года. С 1 по 4 сентября в городе проходит массовое ПЦР-тестирование.

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