В Китае вновь ввели локдаун. В магазинах паника

CentralAsia (CA) - В Китае ввели локдаун после 160 положительных тестов на коронавирус, передает Еuronews.

Продолжение политики «нулевого ковида» и острое ощущение дежавю: жителей города Чэнду в китайской провинции Сычуань отправили на принудительную самоизоляцию после того, как в четверг в 20-миллионном городе сделали около 160 положительных тестов на коронавирус.

Отправиться в магазин за едой может только один член семьи, для этого нужно показать отрицательный результат теста, сделанного в течение последних суток. На многие продукты выросли цены.

Власти также отложили начало учебного года. С 1 по 4 сентября в городе проходит массовое ПЦР-тестирование.

Some scenes from Chengdu before city-wide lockdown. pic.twitter.com/w6pCgK7gPf — Manya Koetse (@manyapan) September 1, 2022