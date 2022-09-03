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В Праге 70 тысяч человек приняли участие в антиправительственном митинге

CentralAsia (CA) -  Не менее 70 тысяч человек приняли в субботу участие в антиправительственном митинге в центре Праги, сообщает полиция Чехии. Участники потребовали отставки кабинета министров, объявления страной нейтралитета и заключения договоров о покупке дешёвого газа, в частности, у России.

Акция на Вацлавской площади под названием «Чехия на первом месте» проходит под лозунгами против Евросоюза, НАТО и поддержки Украины в войне с Россией. Выступающие требуют ограничить приём беженцев с Украины, объявить нейтралитет и сформировать «чешское, а не брюссельское или украинское» правительство, — передаёт газета Lidové noviny.

Правительство критикуется за рост цен на энергоносители и высокую инфляцию. Премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что митинг организован пророссийскими организациями, выступающими против интересов Чехии.

В пятницу оппозиции в парламенте не удалось отправить правительство Чехии в отставку на голосовании по вотуму недоверия. Дебаты и голосование длились 22 часа. За отставку кабинета проголосовали 84 из 200 депутатов при необходимых 101 голосе. Правительственная коалиция контролирует большинство мест в нижней палате.

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