НАСА вновь отложило пуск корабля к Луне

CentralAsia (CA) - Повторный запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS) в рамках американской лунной программы Artemis отменен, следует из трансляции запуска Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

«Команда запуска дала рекомендацию «не запускать», — заявил представитель NASA.

Ракета должна была быть запущена 3 сентября после 14:00 по местному времени. Около 6:00 началась заправка ракеты топливом. Во время этого процесса произошла утечка жидкого водорода. Инженеры предположили, что смогли устранить неполадки, которые привели к этому, однако затем утечка повторилась еще три раза, следует из текстовой трансляции на сайте NASA. При этом закачка жидкого кислорода шла без сбоев.

Окончательное решение об отказе от запуска приняли в 11:17. В сообщении NASA отмечается, что инженеры не устранили проблему, приведшую к утечке, и будут собирать о ней дополнительные данные.

Это уже второй отмененный запуск ракеты. 29 августа при подготовке к старту также произошла утечка водорода во время заправки.

SLS — это сверхтяжелая ракета-носитель для пилотируемых миссий за пределы околоземной орбиты. Ее длина достигает 98 м, а суммарная тяга двигателей составляет 39,1 МН, что делает SLS самой мощной в мире на момент запуска.