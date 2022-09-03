Музыкант Андрей Макаревич прокомментировал свое включение в список иностранных агентов

CentralAsia (CA) - Российский музыкант, солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал свое включение в список иностранных агентов фразой «ну наконец-то». Об этом он написал в Telegram-канале.

«Весь вечер принимаю поздравления. Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят», — заявил он.

О включении Макаревича Министерством юстиции России в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, стало известно 2 сентября. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывается Украина, а также упоминается «политическая деятельность».

Помимо музыканта, в реестр были добавлены российские журналисты Катерина Гордеева и Дмитрий Гордон, бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, а также бизнесмен Борис Зимин и политолог Федор Крашенинников.