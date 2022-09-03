Российские дипломаты - участники дебатов Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не получили визы в США

CentralAsia (CA) - Ни один из 56 российских дипломатов, планирующих принять участие в дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, не получил въездную визу в США. В том числе документы не предоставлены министру иностранных дел Сергею Лаврову. Об этом сообщил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, пишет Reuters.

«Это тем более тревожно, что в течение последних нескольких месяцев власти США постоянно отказывают во въездных визах ряду российских делегатов, которых мы отправляем участвовать в официальных мероприятиях ООН», – говорится в официально письме Небензи адресованном Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Небензя сказал, что заявления на получение визы были поданы в посольство США в Москве. Как сообщил представитель миссии США при ООН, Соединенные Штаты неоднократно напоминали всем странам, что «заявки нужно подавать как можно раньше», чтобы было время на их обработку.

«Это особенно важно из-за необоснованных действий России против нашего посольства, включая принудительное увольнение персонала – это серьёзно ограничило наш штат и, следовательно, наши возможности по обработке виз», — сказал Reuters американский чиновник на условиях анонимности.

Ранее США не смог посетить глава МВД России Владимир Колокольцев — ему не выдали визу для участия в саммите начальников полиции ООН в Нью-Йорке, который проходил с 30 августа по 1 сентября.

Согласно «соглашению о штаб-квартире" ООН от 1947 года, Соединенные Штаты, как правило, обязаны предоставлять иностранным дипломатам доступ на мероприятия ООН. Но Вашингтон заявляет, что может отказать в выдаче виз по причинам "безопасности, терроризма и внешней политики».