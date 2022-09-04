The HU поделились уникальным новым музыкальным видео «Bie Biyelgee»

CentralAsia (MNG) - В пятницу, 2 сентября, монгольская рок-группа The HU выпустила видеоклип на свой последний сингл «Bie Biyelgee» из своего нового альбома Rumble Of Thunder, также выпущенного 2 сентября.

The HU сочетают традиционную музыку и инструменты, исполненные на их родном языке, с использованием родных инструментов и стилей западного современного рока, чтобы создать уникальный и запоминающийся звук их последнего альбома, выпущенного на лейбле Better Noise Music.

По словам группы, «Bie Biyelgee» — это оптимистичная рок-песня о том, как хорошо провести время. В музыке группа исполняет песню и танцует в традиционном монгольском стиле «биелгээ». «Движения биелгээ требуют другого набора навыков, чем в любом танцевальном жанре, поэтому прославление этих качеств захватывает и вдохновляет нас», — говорит The HU.

В настоящее время The HU гастролируют по США вместе с Five Finger Death Punch и Megadeth до субботы, 15 октября. После этого группа завершит год выступлением в качестве хедлайнеров по Европе и Великобритании.

Трек-лист Rumble Of Thunder выглядит следующим образом:

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Трансляция «Bie Bielgee» здесь.

Слушайте Rumble Of Thunder здесь.

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