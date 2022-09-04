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The HU поделились уникальным новым музыкальным видео «Bie Biyelgee»

CentralAsia (MNG) -  В пятницу, 2 сентября, монгольская рок-группа The HU выпустила видеоклип на свой последний сингл «Bie Biyelgee» из своего нового альбома Rumble Of Thunder, также выпущенного 2 сентября.

The HU сочетают традиционную музыку и инструменты, исполненные на их родном языке, с использованием родных инструментов и стилей западного современного рока, чтобы создать уникальный и запоминающийся звук их последнего альбома, выпущенного на лейбле Better Noise Music.

По словам группы, «Bie Biyelgee» — это оптимистичная рок-песня о том, как хорошо провести время. В музыке группа исполняет песню и танцует в традиционном монгольском стиле «биелгээ». «Движения биелгээ требуют другого набора навыков, чем в любом танцевальном жанре, поэтому прославление этих качеств захватывает и вдохновляет нас», — говорит The HU.

В настоящее время The HU гастролируют по США вместе с Five Finger Death Punch и Megadeth до субботы, 15 октября. После этого группа завершит год выступлением в качестве хедлайнеров по Европе и Великобритании.

Трек-лист Rumble Of Thunder выглядит следующим образом:

  1. This is Mongol
  2. YUT Hövende
  3. Triangle
  4. Teach Me
  5. Upright Destined Mongol
  6. Sell The World
  7. Black Thunder
  8. Mother Nature
  9. Bie Biyelgee
  10. Segee

Трансляция «Bie Bielgee» здесь.

Слушайте Rumble Of Thunder здесь.

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