Германия выделит $199 млн помощи вынужденным переселенцам в Украине, – министр

CentralAsia (CA) - Власти Германии выделят €200 млн ($199 млн) на помощь переселенцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за российской спецоперации на Украине и переехавшим в другие регионы страны. Об этом сообщила немецкий министр экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце, передает Reuters.

«Деньги предназначены для того, чтобы <...> [внутренне] перемещенные лица на Украине могли и дальше обеспечивать себя предметами первой необходимости», — сказала она.

Министр добавила, что обсудит с украинским премьером Денисом Шмыгалем дальнейшую помощь внутренне перемещенным лицам со стороны Германии.

По данным Организации Объединенных Наций на 2 сентября, число внутренне перемещенных лиц на Украине достигло почти 7 млн человек. Еще примерно столько же граждан выехали в Европу в качестве беженцев, из них порядка 4 млн запросили соответствующий статус или другую защиту в рамках государственных программ. В Германии, по состоянию на 30 августа, насчитывалось чуть более 970 тыс. украинских беженцев. Страна является лидером по количеству прибывших туда украинцев среди государств-членов ЕС.

Германия уже выделяла средства на помощь украинским беженцам. В апреле власти направили около €2 млрд на покрытие расходов по размещению и интеграции украинских беженцев в немецких регионах. Тех, у кого нет родственников в Берлине, централизованно распределили по мегаполисам.