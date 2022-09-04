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Рустам Эмомали выделил материальную помощь 5 тысячам душанбинцев

CentralAsia (TJ) -  Соответствующее постановление, в преддверии празднования 31-й годовщины Государственной независимости Республики Таджикистан подписал мэр Душанбе Рустам Эмомали.

Помощь будет оказана участникам и инвалидам ВОВ, приравненным к ним лицам, круглым сиротам, а также работникам дорожных учреждений столицы, сообщает пресс-служба мэрии города Душанбе.

Также на основании данного постановления главы районов города Душанбе обязаны принять меры по оказанию материальной помощи детям-сиротам, сиротам и одиноким людям в преддверии празднования Дня государственной независимости.

В сообщении столичной мэрии не указана сумма выделяемой помощи, как и объем средств, которые в целом мэр выделил из бюджета города на оказание помощи.

Таджикистан отметит 31-ую годовщину государственной независимости 9 сентября.

К этой дате в Душанбе с участием президента будет открыт комплекс «Майдони Истиклолият» («Площадь Независимости»). Церемония состоится 8 сентября.

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