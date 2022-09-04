В Италии женщина родила после пересадки матки

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- 13:09, 04 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - В городе Катания в Иатлии 31-летняя женщина, которой пересадили матку другой женщины, родила ребенка, сообщает Corriere Della Sera, отмечая, что это первый случай в Италии.
Женщине смогли пересадить матку по экспериментальной программе Национального центра транспланталогии, в которой участвовала больница в Катании. Операция прошла в августе 2020 года. Донором стала 37-летняя женщина, которая умерла от остановки сердца, а до этого дала согласие на пересадку матки.
На 34-й неделе беременности женщина получила положительный результат теста на COVID-19, тогда врачи решили делать кесарево сечение. В итоге девочка родилась недоношенной, весом 1,7 кг. Ее назвали в честь женщины-донора — Алессандрой. Мать и дочь находятся в больнице, врачи оценивают их состояние как стабильное.