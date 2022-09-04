МИД Туркменистана попросил Турцию о введении виз для туркменистанцев

МИД Туркменистана

CentralAsia (TM) - Власти Туркменистана обратились к Турции «с просьбой ввести на временной основе режим виз различных категорий для граждан Туркменистана». Об этом 3 сентября сообщило на своем сайте Министерство иностранных дел Туркменистана.

В сообщении МИД говорится, что визы должны быть введены в «целях совершенствования и ведения на системной основе правил пребывания граждан Туркменистана». Подробности о причинах такого решения не приводятся.

«Как известно из практики, не бывает ничего более постоянного, чем временное. МИД не уточняет, на какое именно время будет введен визовый режим для туркменских граждан», — отмечает наблюдатель turkmen.news.

До пандемии COVID-19 Турция являлась единственной страной мира, с которой у Туркменистана одновременно имелся безвизовый режим и прямые авиарейсы. Из-за этого Турция стала самым популярным направлением трудовой миграции для граждан Туркменистана. Весной 2020 года регулярное авиасообщение со всеми странами, в том числе с Турцией, было прекращено. Вывозных рейсов осуществлялось недостаточно, многие люди долгое время не могли вернуться домой.

В начале августа 2022 года граждан Туркменистана перестали пускать в Турцию, требуя визы. Однако в МИД Турции факт изменения пропускного режима отрицали.

Летом 2022 года Туркменистан постепенно начал восстанавливать регулярное авиасообщение с Россией, ОАЭ и Германией. Мигранты в Турции с самого начала ожидали, что скоро возобновятся и рейсы в Стамбул, но этого никак не происходило. В конце концов мигранты устроили стихийную акцию протеста в аэропорту Стамбула, после чего туркменская сторона резко увеличила количество чартеров.

В конце августа официальные СМИ сообщили, что туркменским студентам, поступившим в турецкие вузы, необходимы визы.