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Власти Великобритании готовятся к протестам на фоне экономического кризиса

CentralAsia (CA) -  Полицейские Великобритании разрабатывают экстренные предложения и готовятся к нарушениям правопорядка этой зимой, поскольку страна столкнулась с небывалым экономическим кризисом. Об этом сообщает The Times со ссылкой на соответствующие документы, оказавшиеся в распоряжении издания.

По данным издания, полиция занимается разработкой экстренных планов, исходя из того, что «экономические потрясения и финансовая нестабильность могут привести к росту определенных видов преступности в стране».

К таким действиям полиция отнесла преступления в сфере закупок, кражи в магазинах, кражи со взломом, угон автомобилей, онлайн-мошенничество и шантаж, а также преступления, которые «основаны на использовании финансовой уязвимости».

Неназванный член парламента заявил изданию, что сотрудники британской полиции также опасаются, что без вмешательства властей в нынешний кризис страна может вернуться к «лихорадочным условиям», которые привели к лондонским беспорядкам в 2011 году. «Если поддержка не оправдает ожиданий, они будут ожидать сцен, подобных 2011 году», — сказал он.

Энергоносители в европейских странах начали дорожать после начала российской спецоперации на Украине и введения Западом санкций против Москвы. Так, к середине августа долг жителей Великобритании за электроэнергию достиг рекордных £1,3 млрд, а инфляция впервые за 40 лет превысила 10,1%.

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