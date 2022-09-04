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В Самарканде начали реконструкцию мавзолея Амира Тимура

CentralAsia (UZ) -  В Самарканде начались работы по реконструкции мавзолея Амира Тимура. Об этом сообщило Агентство культурного наследия Узбекистана.

Проект работ на объекте культурного наследия разработали с помощью научных заключений, которые одобрил Научно-экспертный совет при Агентстве культурного наследия.

Реставрацию начнут в рамках постановления Кабмина «О мерах по развитию инфраструктуры туризма и объектов культурного наследия в 2022 году». Всего на работу выделили из бюджета 3 миллиарда сумов ($273 тыс.).

Последняя реставрация мавзолея Амира Тимура проводилась в 1941 году, после которой в народе заговорили про «Дух Тамерлана» и связанной с ней легендой, согласно которой из-за вскрытия захоронения началась Великая Отечественная война.

Как передает издание nova24, на фоне начала реконструкции гробницы Тимура соцсетях и Telegram-каналах поднялась тема проклятия гробницы, которую связывают с бедствием и войной.

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