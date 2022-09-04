В Германии власти выделят €65 млрд на борьбу с инфляцией

CentralAsia (CA) - Германия может выделить до €65 млрд в рамках третьего пакета экономических мер, который должен защитить потребителей и бизнес от воздействия стремительно растущей инфляции. Об этом на пресс-конференции сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц, передает Reuters.

По его словам, эти меры, которые включают в себя предложения о продлении льгот на пользование общественным транспортом и €1,5 млрд и налоговых льгот для 9 тыс. энергоемких компаний, были согласованы правящей коалицией в воскресенье. «На данный момент это самый большой из трех пакетов», — заявил канцлер.

Как уточняет Spiegel, в рамках пакета также будет произведена единовременная выплата студентам в размере €200 и пенсионерам в размере €300. Чтобы документ был согласован, его должны одобрить во всех федеральных землях, указывает газета.

На фоне антироссийских санкций Германия столкнулась с рекордной инфляцией и резким ростом цен на энергоресурсы. В августе президент Бундесбанка Йоахим Нагель предупреждал, что зимой экономика Германии может столкнуться с рецессией, а еще осенью инфляция в стране может достичь двузначного значения.