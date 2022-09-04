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Барак Обама получил телевизионную премию Эмми в номинации «Лучший рассказчик»
Барак Обама
Барак Обама
// Jonathan Ernst/Reuters

CentralAsia (CA) -  Бывший президент США Барак Обама стал лауреатом телевизионной премии «Эмми» в номинации «Лучший рассказчик». Он озвучил документальный сериал "Наши великие национальные парки" компании Netflix. После ухода с поста президента Обама основал продюсерскую компанию Higher Ground Productions, которая занималась созданием этого сериала.

Фильм насчитывает пять серий и рассказывает о природных национальных парках всего мира, от американской Калифорнии до Кении и Индонезии.

Закончив политическую карьеру, он увлекся продюсированием. Обама – обладатель двух премий «Грэмми» за озвучку аудиокниг – собственных мемуаров. Его супруга Мишель Обама также стала обладательницей «Грэмми» в 2020 году, озвучив свою собственную аудиокнигу.

Обама – второй американский лидер, получивший «Эмми». Первым стал в 1956 году Дуайт Эйзенхауэр - тогда он ещё занимал должность президента США. Он получил специальную награду совета управляющих «Эмми» за свою знаковую телевизионную пресс-конференцию 1955 года.

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