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В лесном пожаре в Казахстане погиб 1 человек, нанесен ущерб свыше 100 домов

CentralAsia (KZ) -  Лесной пожар в Костанайской области на севере Казахстана перекинулся на близлежащие селения: погиб один человек, полностью сгорело 108 домов. Об этом в воскресенье, 4 сентября сообщили в МЧС Казахстана.

Работы по ликвидации очага возгорания продолжаются.

Пожарные работали всю ночь, удалось потушить пламя вокруг нефтебазы, отметили в ведомстве.

Взята под контроль ситуация в селах Аманкарагай и Озерное, наиболее пострадавших от пожара.

Погибшим является 86-летний гражданин, отказавшийся от эвакуации, уточнили в МЧС.

Как сообщил глава МЧС республики Юрий Ильин, огонь охватил территорию площадью в 43 тыс. гектаров, в данный момент активны 8 очагов возгорания.

Премьер-министр Алихан Исмаилов поручил министрам выявить масштабы ущерба в регионе.

Глава правительства заверил, что в регионе будут построены новые дома, Из государственного резервного бюджета будет выделен отдельный фонд для фермеров, лишившихся сельскохозяйственных угодий.

Между тем Костанайская область, где вспыхнул лесной пожар, является житницей страны.

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что накануне в городе Костанай загорелся оружейный магазин, погибли 4 сотрудника магазина.

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