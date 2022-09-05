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Граждане Монголии, протестовавшие против российских военных учений «Восток», провели акцию протеста у посольства РФ

CentralAsia (MNG) -  3 сентября у посольства России граждане организовали демонстрацию «NoWar» против военной агрессии. Это 30-я демонстрация с начала войны в Украине. Протестующие держали флаги Монголии, Украины и Японии.

Требования граждан, вышедших на этот раз, заключались в том, чтобы раскритиковать и прекратить участие солдат из Монголии в проходящих в России военных учениях «Восток».

«Это позор, что наша страна участвует в российских военных учениях, направленных на предупреждение японцев», — говорят участники акции.

«Я приехал сюда, узнав, что будет демонстрация против войны, потому что очень расстроен тем, что наше Министерство обороны и правительство неоднократно проводят совместные военные учения с Россией, воюющей страной. Пока все страны мира выступают против российской оккупации, Монголия проводит совместные военные учения с воинствующей страной. Это «запятнало» репутацию Монголии на международном арене.

Учения, которые сейчас проходят в России, проходят в первой точке нападения на Японию в случае войны. Это позор, что наша страна участвует в российских полевых учениях, направленных на предупреждение японцев и против безопасности их страны. Сегодня молодежь прибыли здесь против войны и этих военных учений», — сказал М. Тулгат, избранный председатель Демократической партии.

«Япония — наш третий сосед и один из крупнейших инвесторов. Однако очень прискорбно, что наши власти совершают такой постыдный поступок и участвуют в военных учениях с воинствующей страной. Люди, которые были избраны представлять нас, за полгода с начала войны в Украине доказали, что никогда нас не представляют»— говорили представители граждан.

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