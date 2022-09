Граждане Монголии, протестовавшие против российских военных учений «Восток», провели акцию протеста у посольства РФ

CentralAsia (MNG) - 3 сентября у посольства России граждане организовали демонстрацию «NoWar» против военной агрессии. Это 30-я демонстрация с начала войны в Украине. Протестующие держали флаги Монголии, Украины и Японии.

Требования граждан, вышедших на этот раз, заключались в том, чтобы раскритиковать и прекратить участие солдат из Монголии в проходящих в России военных учениях «Восток».

«Это позор, что наша страна участвует в российских военных учениях, направленных на предупреждение японцев», — говорят участники акции.

«Я приехал сюда, узнав, что будет демонстрация против войны, потому что очень расстроен тем, что наше Министерство обороны и правительство неоднократно проводят совместные военные учения с Россией, воюющей страной. Пока все страны мира выступают против российской оккупации, Монголия проводит совместные военные учения с воинствующей страной. Это «запятнало» репутацию Монголии на международном арене.

Учения, которые сейчас проходят в России, проходят в первой точке нападения на Японию в случае войны. Это позор, что наша страна участвует в российских полевых учениях, направленных на предупреждение японцев и против безопасности их страны. Сегодня молодежь прибыли здесь против войны и этих военных учений», — сказал М. Тулгат, избранный председатель Демократической партии.

«Япония — наш третий сосед и один из крупнейших инвесторов. Однако очень прискорбно, что наши власти совершают такой постыдный поступок и участвуют в военных учениях с воинствующей страной. Люди, которые были избраны представлять нас, за полгода с начала войны в Украине доказали, что никогда нас не представляют»— говорили представители граждан.

We are sorry for our government decision. However, Mongolian people bow and respect all assistance and love of Japanese people. pic.twitter.com/wtjNIZG2Sl