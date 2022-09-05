Министерство труда Кореи объявило, что в случае гибели монгольского юноши во время концерта PSY будут приняты строгие меры

CentralAsia (MNG) - 31 июля этого года монгольский закулисный рабочий, спускавший сцену во время водного шоу известного певца PSY «Summer swag» в спортивном комплексе «Каннын» в Южной Корее, упал с высоты и погиб.

Тогда Министерство труда страны провело принудительное расследование в отношении певца PSY P-Nation Entertainment в связи со смертью монгольского рабочего, а также начало обыски в штаб-квартире и субподрядчиках.

Это связано с тем, что согласно правилам безопасности и гигиены труда Кореи, «работы должны быть остановлены при ухудшении погоды из-за дождя, снега или других нестабильных погодных условий», поэтому расследование было начато на основании возможного нарушения закона.

Согласно Закону о серьезных несчастных случаях, вступившему в силу 27 января этого года, «Работодатели и руководители, которые не выполняют свои обязанности по предотвращению несчастных случаев в случае серьезного несчастного случая, такого как смерть работника, несут ответственность. В отчете говорится, что организации и предприятия, на которых работает 50 или более штатных сотрудников, «могут быть оштрафованы на 5 миллиардов вон и более в строительной отрасли».

Поэтому Министерство труда Республики Корея выявило случай смерти в результате демонтажа сцены без надлежащей охраны труда и подчеркнуло, что будут приняты строгие меры против серьезных несчастных случаев, вызванных отсутствием элементарных мер безопасности.

Серия концертов «Summer swag» прошла с 9 июля по 27 августа. Сообщается, что в течение всего летнего концерта в шоу было использовано 300 тонн питьевой воды за ночь, что вызывает насмешки со стороны пользователей сети.

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