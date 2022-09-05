Лаос наградил Кабмин Монголии медалью «Дружба» за 1050 овец

CentralAsia (MNG) - В знак признания пожертвования 1050 овец из Монголии в качестве помощи Лаосу монгольское правительство было награждено медалью «Дружба».

По приглашению министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх заместитель премьер-министра Лаосской Народно-Демократической Республики, министр иностранных дел Салөмсай Гуммасит, находящийся с визитом в Монголии, вчера провел официальные переговоры с министром Батцэцэг Батмөнх. Официальные переговоры министров иностранных дел прошли в дружественной и теплой атмосфере, и они договорились определить перспективы развития отношений двух стран в новых шестидесятых годах и направления сотрудничества, а также их дальнейшее расширение и укрепление.

В своем выступлении Батцэцэг Батмөнх сказала, что этот визит заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Республики Лаос Салөмсаи Гуммасита, который осуществляется в рамках празднования 60-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Лаосом , реализуется спустя 20 лет с 2002 года на уровне министра иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики. Она указала, что это важно для будущих отношений и сотрудничества между двумя странами.

Министр иностранных дел Саломсай Гуммасит выразил удовлетворение своим первым визитом в Монголию в рамках празднования 60-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и поблагодарил народ Монголии за теплый и дружеский прием.

Министр Батцэцэг Батмөнх отметила, что отношения и сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии играют важную роль во внешней политике Монголии в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона. Она также выразила желание углублять традиционные отношения дружбы и сотрудничества с Лаосом, членом АСЕАН, активизировать политический диалог, расширять и развивать взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической, культурной и других сферах.

Стороны рассмотрели последние шестьдесят один год сотрудничества между Монголией и Лаосом и обсудили будущие тенденции. В частности, расширять и развивать экономическое и инвестиционное сотрудничество, увеличивать объемы и ассортимент экспортно-импортных товаров, продуктивно обмениваться мнениями по таким вопросам, как сотрудничество в области сельскохозяйственного производства, продовольствия и производства продуктов питания, а также между Палатами Торгово-промышленные палаты двух стран приняли решение укреплять сотрудничество и поддерживать деловые связи.

Стороны обсудили уделить больше внимания развитию приоритетных направлений экономики, таких как транспортная логистика, туризм и сельское хозяйство. В этом контексте они обменялись мнениями об эффективном сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта и логистики в соответствии с долгосрочной политикой Монголии «Видение 2050» и «Новая политика возрождения» с политикой правительства Лаосской Народно-Демократической Республики.

Министр иностранных делБатцэцэг Батмөнх поздравила с вводом в строй железной дороги, соединяющей столицу Лаоса, Вьентьян, и город Куньмин, Китай, подчеркнула важность соединения. В дальнейшем было решено начать трехстороннее сотрудничество между Монголией, Лаосом и центральными государственными органами Китая, отвечающими за дорожно-транспортные вопросы, и совместно работать в направлении заключения транзитного соглашения в рамках создания правовой базы.

Кроме того, в целях расширения возможностей сотрудничества в сфере авиаперевозок между Монголией и Лаосской Народно-Демократической Республикой, а также укрепления правовой базы для развития пассажирских и грузовых авиаперевозок стороны будут совместно работать над доработкой и созданием проект соглашения о воздушном сообщении между правительствами двух стран в ближайшее время.

Министр Батцэцэг подчеркнула, что Лаосская Народно-Демократическая Республика одной из первых присоединилась к многостороннему соглашению о создании Международного исследовательского центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. И выразила благодарность за поддержку кандидата от Монголии на выборах руководителя исследовательского центра. В дальнейшем было принято решение о сотрудничестве в направлении поддержки деятельности центра.

Наши две страны активно сотрудничали в международной и региональной областях, и, углубляя сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций, Лаос подтвердил, что он будет поддерживать Монголию в том, чтобы стать партнером по диалогу АСЕАН и присоединиться к региональным процессам, таким как АТЭС. Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес международного и регионов.

В ходе визита «Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве» и «Министерством образования и науки Монголии и Лаосской Народно-Демократической Республики по студенческим Обмен в 2022-2027 годах» «Соглашение между Министерством образования и спорта».

По поводу, в связи с тем, что наше правительство предоставило 1050 овец в качестве гуманитарной помощи правительству Лаосской Народно-Демократической Республики в 2018 году, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Указом № № 199 от 6 мая 2019 года принято решение о награждении Правительством Монголии медалью «Дружбы».

Поэтому в ходе этого визита заместитель заместитель премьер-министра Лаосской Народно-Демократической Республики, министр иностранных дел Салөмсай Гуммасит вручил медаль министру иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

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