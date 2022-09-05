Монголия и США продолжают переговоры по проекту соглашения о воздушном сообщении

CentralAsia (MNG) - Монголия организовала второй раунд переговоров Рабочей группы по заключению соглашения о воздушных отношениях с Соединенными Штатами Америки в виртуальном формате 1 сентября 2022 года.

На этой встрече, в которой приняли участие представители МИД и Минтранса, они обменялись мнениями и информацией по проекту соглашения и некоторым вопросам, связанным с его реализацией, и согласовали на соответствующем уровне.

Начнутся встречи на уровне экспертов, необходимые для обеспечения реализации проекта соглашения.

Стороны выразили удовлетворение успехом переговоров по созданию правовой базы для прямого авиасообщения между двумя странами.

Напомним, что в июне 2020 года монгольские пилоты посадили самолет с флагами Монголии и США. Когда самолет приземлился в Соединенных Штатах, там также подняли флаги двух стран. В Штаты Монголия доставила на этом самолёте гуманитарную помощь для американцев. Это был первый прямой авиарейс между Монголией и США.

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