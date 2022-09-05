Сегодня министр обороны Индии начнет 5-дневный визит в Монголию и Японию

CentralAsia (MNG) - Придавая импульс стратегическому партнерству со странами Восточной Азии, министр обороны Индии Раджнатх Сингх отправится с пятидневным визитом в Монголию и Японию, начиная с понедельника.

Предстоящий визит Раджнатха Сингха является первым визитом в качестве министра обороны Индии в Монголию и будет способствовать дальнейшему укреплению оборонного сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами. А когда он был министром внутренних дел Союза, Шри Раджнатх Сингх посетил Монголию 23 июня 2018 года.

В ходе визита Раджнатх Сингх проведет двусторонние переговоры с министром обороны Монголии генерал-лейтенантом Сайханбаяр Гурсэд.

Он вызовет президента Монголии Хурэлсух Ухнаа и председателя Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав. Обе демократии имеют общий интерес в укреплении мира и процветания во всем регионе, — пишет Oneindia News.

Индию и Монголию объединяет стратегическое партнерство, и оборона является ключевым элементом этого партнерства.

Двусторонние оборонные взаимодействия с Монголией с течением времени расширялись и включают широкомасштабные контакты между двумя странами, в том числе встречи совместной рабочей группы, обмены между военными, визиты на высоком уровне, наращивание потенциала, учебные программы и двусторонние военные учения.

В ходе двусторонних переговоров два министра обороны рассмотрят двустороннее оборонное сотрудничество между Индией и Монголией и изучат новые инициативы по дальнейшему укреплению двусторонних отношений. Два лидера также обменяются мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В Японии Сингх и министр иностранных дел С. Джайшанкар присоединятся к своим японским коллегам в рамках диалога министров иностранных дел и обороны «2 2», сообщили в воскресенье люди, знакомые с этим вопросом.

Сингх посетит Монголию с 5 по 7 сентября, а его тур по Японии продлится с 8 по 9 сентября.

Стало известно, что диалог «2 2» запланирован на 8 сентября.

Диалог проходит более пяти месяцев после того, как премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил Индию для участия в ежегодном саммите Индия-Япония.

На саммите в Нью-Дели Кишида объявил о цели инвестиций в пять триллионов иен (3 20 000 крор рупий) в Индии в течение следующих пяти лет.

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