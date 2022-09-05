Хонгорзул гордится тем, что является частью возвращения Монголии в FIBA U18 спустя 20 лет

Хонгорзул Алтанзул

CentralAsia (MNG) - Хонгорзул Алтанзул — лишь один из многих молодых монгольских спортсменов, которые боготворят звезду 3x3 Хулан Онолбаатар.

Начнем с того, что 23-летняя спортсменка вошла в историю, став первой женщиной-знаменосцем страны на прошлогодней Олимпиаде в Токио, где она также выступала за женскую сборную в соревнованиях на полукорте.

Хулан Онолбаатар

Эта команда во главе с Хулан Онолбаатар также была первой монгольской командой, когда-либо принимавшей участие в Летних олимпийских играх, что сделало эту кампанию исторической во всех смыслах этого слова для страны, которая, как известно, выигрывает медали в индивидуальных соревнованиях.

«Она мотивирует меня, — сказала 18-летняя нападающая ветерана FIBA 3x3, — тем, что я могу играть на больших сценах, в том числе на Олимпийских играх».

Теперь именно Хонгорзул творит историю. Она входит в первую монгольскую женскую команду с 2002 года, которая примет участие в соревнованиях FIBA, поскольку они будут играть в Дивизионе B предстоящего чемпионата Азии среди женщин до 18 лет в 2022 году.

«Этот турнир исторический», — сказала она. «Монгольская баскетбольная семья очень рада, что мы участвуем в чемпионате Азии FIBA U18».

Может быть, они и новички, но Хонгорзул и Хулан считают, что Монголия может показать, что они способны конкурировать — благодаря 3x3.

«3x3 мотивирует нашу нацию на то, что мы можем играть в баскетбол и работать вместе», — сказала она. «Многие монголы говорили, что мы не можем заниматься командными видами спорта. Мы можем заниматься только индивидуальными видами спорта, такими как борьба, бокс и стрельба».

«В прошлом году женская сборная Монголии 3x3 участвовала в Олимпийских играх в Токио. Я думаю, все монголы изменили свое мнение о том, что мы также можем заниматься командными видами спорта, особенно баскетболом», — добавила она.

Сама Хонгорзул играет 3х3. В августе прошлого года она играла на чемпионате мира FIBA 3x3 среди юношей до 18 лет вместе с Нямцэцэг Батжаргал, Энхбуян Энхбаяр и Нямжав Нандинхусэл — все они снова являются ее товарищами по команде в предстоящей встрече. Таким образом, внутри четверки сложилась химия, которую они стремятся привнести, беря на себя ответственность за азиатские праздники U18.

«Для меня и моих товарищей по команде большая честь представлять страну. Кубок мира FIBA 3x3 U18 был нашим первым турниром международного уровня. Это было потрясающе. Теперь мы здесь, на чемпионате Азии FIBA U18», — сказала она.

«Это большой этап для нас. Мне и моим товарищам по команде очень повезло, что мы можем представлять нашу страну как в 3x3, так и в 5-на-5», — добавила Хонгорзул, которая была игроком с самым высоким рейтингом в этой команде чемпионата мира 3x3 U18 с 6 164 очками на ее имя.

В Монголии ощущается волнение по поводу предстоящего турнира, но они не собираются выходить в свет в одиночку. У них есть цель, и она состоит в том, чтобы показать, что они могут идти наравне с некоторыми из лучших на континенте.

«Мы хотим совершенствоваться не только в 3x3, мы хотим быть хорошими соперниками в 5-на-5 в Азии», — сказала Хонгорзул. «Мы хотим быть хорошими участниками чемпионата Азии FIBA U18 2022 года. Наша цель — стать командой дивизиона А».

источник: FIBA

перевод: Татар С Майдар

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