Главный законодатель Китая посетит Монголию, Россию, Непал, Южную Корею; участие в 7-м Восточном экономическом форуме

CentralAsia (MNG) - Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу с 7 по 17 сентября посетит с официальными визитами Монголию, Россию, Непал и Республику Корея (РК). Визиты осуществляются по приглашению председателя Великого Государственного Хурала (парламент) Монголии Занданшатар Гомбожав, председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, спикер Палаты представителей Непала Агни Сапкота и спикер Национального собрания РК Ким Джин Пё соответственно.

Также он примет участие в пленарном заседании седьмого ВЭФ во время своего пребывания в России.

Ли Чжаньшу — китайский политический деятель, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей с 17 марта 2018 года. Член Политбюро с 2012 года (его посткома - с 2017 года), секретарь ЦК в 2012—2017 гг.

Член КПК с 1975 года, кандидат в члены ЦК КПК 16—17 созывов, секретарь ЦК КПК и член Политбюро ЦК КПК 18-го созыва, член Посткома Политбюро ЦК КПК 19-го созыва.

С дек. 2007 года (до этого — вице-губернатор) губернатор пров. Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай). С августа 2010 года по июль 2012 года глава парткома КПК провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай). Откуда ушел на должность первого заместителя, а с сентября 2012 по ноябрь 2017 года начальник Канцелярии ЦК КПК. Стал единственным членом Политбюро ЦК КПК 18-го созыва, минуя полноправное членство в ЦК предыдущего созыва (являлся там кандидатом в члены). В 2017 году Ли Чжаньшу сменил Чжан Дэцзяна в Посткоме Политбюро ЦК КПК 19-го созыва (его членство в том предрекалось наблюдателями, став в марте 2018 года его же преемником также в должности председателя ПК ВСНП; при этом ранее преобладало мнение о преемничестве Ли секретарю (главе) Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ван Цишаню.

Его близость к экс-лидеру Китая Ху Цзиньтао отмечала и японская «NHK World». Также другие источники причисляют его к так называемому клану комсомольцев в КПК. В настоящее время его называют близким сторонником Си Цзиньпина, одним из самых близких к нему людей, напрямую с Си Цзиньпином увязывают и его выдвижение в 2012 году, они знакомы ещё с 1980-х, когда Ли работал в партийном аппарате провинции Хэбэй вместе с Си.

В 2020 году заявил, что Пекин «никогда не допустит, чтобы какая-либо сила каким-либо образом отделила Тайвань от Китая». Согласно словам Ли Чжаньшу: «Китай будет использовать все средства, чтобы предотвратить отделение Тайваня от Китая» сторонниками независимости острова, но немирные методы – «это последнее средство».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения