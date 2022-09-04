Иранская делегация обсудила импорт мяса из Монголии и достигла положительных договоренностей, — Tehran Times

Мохаммад-Мехди Барадаран (второй слева) и Батцэцэг Батмөнх (в центре)

CentralAsia (MNG) - Торговая делегация Ирана во главе с заместителем министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли страны Мохаммадом-Мехди Барадараном посетила Монголию с целью расширения экономических связей со страной.

Делегация была принята министром иностранных дел страны Батцэцэг Батмөнх в субботу, сообщает IRIB.

Батцэцэг Батмөнх

На этой встрече Батцэцэг Батмөнх заявила, что приезд иранской делегации в Монголию можно считать самым большим дипломатическим шагом для расширения двусторонних экономических отношений за последние 40 лет.

«Мы надеемся, что торговые отношения между Исламской Республикой Иран и Монголией будут расширяться», — добавила она.

В ходе встречи иранская делегация передала послание министра иностранных дел Хосейна Амирабдоллахиана с приглашением его монгольского коллеги посетить Тегеран.

Мохаммад-Мехди Барадаран

В ходе трехдневного визита в восточноазиатскую страну делегаты также провели переговоры с другими официальными лицами, изучая пути развития отношений между двумя странами и закладывая основу для сотрудничества частного сектора Ирана в монгольских городских проектах.

Они также подписали три меморандума о взаимопонимании с Торговой палатой Улан-Батора, что стало еще одной целью поездки.

Также на встрече, проведенной с мэром Альпато и главой местного самоуправления Улан-Батора, было принято решение о том, что частный сектор Исламской Республики Иран должен сотрудничать с этим регионом в городских экономических проектах и оказывать инженерные услуги.

Иранская делегация также обсудила импорт мяса из Монголии и достигла положительных договоренностей в этом отношении.

Поездка в Монголию была осуществлена в соответствии с политикой администрации президента Эбрагима Раиси по развитию отношений с различными странами.

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