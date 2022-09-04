Иранская делегация обсудила импорт мяса из Монголии и достигла положительных договоренностей, — Tehran Times

CentralAsia (MNG) - Торговая делегация Ирана во главе с заместителем министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли страны Мохаммадом-Мехди Барадараном посетила Монголию с целью расширения экономических связей со страной.
Делегация была принята министром иностранных дел страны Батцэцэг Батмөнх в субботу, сообщает IRIB.
На этой встрече Батцэцэг Батмөнх заявила, что приезд иранской делегации в Монголию можно считать самым большим дипломатическим шагом для расширения двусторонних экономических отношений за последние 40 лет.
«Мы надеемся, что торговые отношения между Исламской Республикой Иран и Монголией будут расширяться», — добавила она.
В ходе встречи иранская делегация передала послание министра иностранных дел Хосейна Амирабдоллахиана с приглашением его монгольского коллеги посетить Тегеран.
В ходе трехдневного визита в восточноазиатскую страну делегаты также провели переговоры с другими официальными лицами, изучая пути развития отношений между двумя странами и закладывая основу для сотрудничества частного сектора Ирана в монгольских городских проектах.
Они также подписали три меморандума о взаимопонимании с Торговой палатой Улан-Батора, что стало еще одной целью поездки.
Также на встрече, проведенной с мэром Альпато и главой местного самоуправления Улан-Батора, было принято решение о том, что частный сектор Исламской Республики Иран должен сотрудничать с этим регионом в городских экономических проектах и оказывать инженерные услуги.
Иранская делегация также обсудила импорт мяса из Монголии и достигла положительных договоренностей в этом отношении.
Поездка в Монголию была осуществлена в соответствии с политикой администрации президента Эбрагима Раиси по развитию отношений с различными странами.