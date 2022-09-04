В Узбекистане начали выращивать папайю, манго и бананы

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане приступили к выращиванию бананов, манго и папайи, сообщает Минсельхоз республики.

Отмечается, что эти фрукты пока выращивают не в больших количествах, но с экспериментальных площадей получают хорошие урожаи.

Папайя — это не устойчивое к холоду фруктовое дерево, которое растет в теплых тропических и субтропических регионах. Это дерево живет более 25 лет.

Спелые плоды дынного дерева могут обеспечить человека 100% суточной нормой витамина С и 60% нормой провитамина А. Кроме того, он содержит кальций, магний, калий, натрий, железо, фосфор и многие другие микроэлементы.

Папайя отличается быстрым ростом. Цвести начинает примерно через год после посадки семян. Однако были случаи, когда дерево зацвело через три месяца после посадки. При этом плоды дынное дерево может нести круглый год.

Банан — многолетнее тропическое растение. Первоначально он культивировался в тропической и субтропической зонах Африки, Азии и Малайского архипелага. В настоящее время его в основном выращивают в странах Латинской Америки.

Высота бананового дерева достигает 15 метров. Одно дерево приносит до 300 плодов, до 60 килограммов. Плоды богаты витаминами А, С, фосфором, калием, клетчаткой и натуральным сахаром. Он помогает поддерживать здоровый уровень глюкозы в крови.

Он также может излечить многие болезни. Банан нейтрализует желудочную кислоту и устраняет изжогу. В нем мало воды, много сахара и калорий. Употребление банана перед тренировкой помогает восстановить энергию.