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Авиасообщение между Монголией и Китаем возобновится с 8 сентября

CentralAsia (MNG) -  

Готовы возобновить авиарейсы в Улан-Батор — Пекин и другие доступные города Китая, которые были приостановлены из-за карантина из-за коронавируса.

В частности, с 8 сентября авиакомпании МИАТ, Air China и Aero Моngolia будут выполнять по 6 рейсов в неделю из Монголии в Китай.

Благодаря соглашению между правительствами студенты, обучающиеся в Китае, имеют возможность посещать занятия в классе, поэтому в этом месяце авиакомпании возобновляют полеты.

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