Власти Узбекистана намерены соблюдать санкции против России, — посол США

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана подтвердили, что хотят соблюдать санкции против России и не намерены становиться страной для их обхода, заявил американский посол в Ташкенте Дэниел Розенблюм. По его словам, правительство страны консультировалось с США по поводу санкционного режима.

В начале сентября Министерство финансов США включило Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и ряд других государства в список стран, через которые в Россию и Беларусь могут поставляться товары, ввоз которых ограничен санкциями.

Посол США в Ташкенте Дэниел Розенблюм в интервью проекту Alter Ego заявил, что список в основном охватывал страны, которые поддерживают активные деловые отношения с Россией.

«Так что это рассматривается как потенциальный риск, это не было и не должно было быть обвинением или доказательством, что это происходит, это просто риск», — пояснил он.

По его словам, правительство Узбекистана «предельно ясно подтвердило и нам, и я думаю, публично, что они хотят соблюдать санкции и не хотят, чтобы узбекистанские компании подверглись вторичным санкциям».

«И также они не хотят, чтобы Узбекистан стал страной уклонения, которую используют как пункт для обхода санкций. И они очень тщательно консультировались с нашими экспертами по санкционному режиму, с нашим Министерством финансов и Министерством торговли… Кажется, они также советовались с частными юридическими фирмами, экспертами по этому вопросу. Так что я считаю, что правительство привержено идее не способствовать уклонению от санкций», — сообщил дипломат.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США ввёл ограничения в отношении компании Promcomplektlogistic из Узбекистана за нарушение санкционного режима, введённого против российских предприятий. Она наряду с компаниями из других стран вошла в «чёрный список» по подозрению «в поддержке военно-промышленного комплекса России».

«Предоставление такого статуса частной компании Promcomplektlogistic должно послужить предупреждением для коммерческих заинтересованных сторон во всём мире: если вы ведёте бизнес с юридическими или физическими лицами, находящимися под санкциями, вы рискуете подвергнуться санкциям», — говорилось в сообщении Госдепа США.

В апреле банки Узбекистана привлекли международных консультантов, чтобы избежать риска вторичных санкций при погашении кредитов перед российскими санкционными банками.