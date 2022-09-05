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В Кремле прокомментировали слова Кадырова о возможной отставке
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Предыстория: Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что думает об отставке

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о возможной отставке. По его словам, пока в Кремле исходят из того, что Кадыров остается на своем посту.

«Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались. Пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой»,— сказал Песков.

3 сентября Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором заявил, что его «время пришло, пока не выгнали». Он добавил, что «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск». Кадыров делал подобные заявления в ноябре 2017 года и в феврале 2016 года.

Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года. Последний раз он переизбрался в сентябре 2021 года, его полномочия истекают в 2026 году.

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