Россия и Таджикистан взаимно признают сертификаты о вакцинации от коронавируса

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CentralAsia (TJ) - Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о заключении соглашения с Таджикистаном о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение Минздрава России, согласованное с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с таджикистанской стороной, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством РФ и правительством Республики Таджикистан о взаимном признании сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,— говорится в распоряжении правительства.

Сам документ о вакцинации должен быть на двух языках — государственном выдавшей стороны и английском. Он должен содержать ФИО вакцинированного, QR-код и данные документа, удостоверяющего личность.

В феврале аналогичное соглашение было подписано с Казахстаном.

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