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В Костанайской области Казахстана из-за пожаров ввели режим ЧС

CentralAsia (KZ) -  Власти Костанаской области на севере Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. За последние сутки площадь пожаров в Казахстане выросла в 4,5 раза — до 43 га. В регионе эвакуированы 1,8 тыс. жителей.

«На сегодняшний день объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба по Костанайской области. Из резерва акимата области направлены средства для оказания помощи пострадавшим. Это в первую очередь проживание и питание»,— сообщила пресс-служба администрации региона.

Ранее стало известно, что во время пожара погиб один человек, пятеро пострадали. При пожаре были повреждены 108 строений, 98 из них полностью сгорели. Лесные пожары на севере Казахстана начались 2 сентября.

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