В Казахстане за сутки выявили 197 случаев COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регинам:
в городе Нур-Султан – 57;
в Карагандинской области – 31;
в городе Алматы – 25;
в Акмолинской области – 20;
в Костанайской области – 14;
в Мангистауской области – 12;
в ЗКО – 9;
в Актюбинской области – 5;
в Атырауской области – 5;
в Жамбылской области – 5;
в Павлодарской области – 3;
в ВКО – 2;
в Кызылординской области – 2;
в Алматинской области – 2;
в Жетысуской области – 1;
в городе Шымкент – 1;
в Абайской области – 1;
в Туркестанской области – 1;
в Улытауской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 390 109 случаев.
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Коронавирус в Казахстане
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