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В Казахстане за сутки выявили 197 случаев COVID

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регинам:

в городе Нур-Султан – 57;

в Карагандинской области – 31;

в городе Алматы – 25;

в Акмолинской области – 20;

в Костанайской области – 14;

в Мангистауской области – 12;

в ЗКО – 9;

в Актюбинской области – 5;

в Атырауской области – 5;

в Жамбылской области – 5;

в Павлодарской области – 3;

в ВКО – 2;

в Кызылординской области – 2;

в Алматинской области – 2;

в Жетысуской области – 1;

в городе Шымкент – 1;

в Абайской области – 1;

в Туркестанской области – 1;

в Улытауской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 390 109 случаев.

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