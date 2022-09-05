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В Узбекистане начали сбор хлопка

CentralAsia (UZ) -  В Сырдарьинской области Узбекистана стартовал хлопкоуборочный сезон, передает информационное агентство "УзА".

Ранней весной хлопчатник был высажен на площади 75,5 тыс га. В общей сложности в республике планируется собрать 250 тыс т хлопка.

В Сардобинском районе в хлопково-текстильном кластере "Сардоба Универсал Кластер" состоялся семинар по качественному и своевременному сбору урожая. Ответственные лица отраслевых предприятий и организаций, руководители хлопково-текстильных кластеров обсудили вопросы обеспечения приемлемых условий для сборщиков и оплаты труда.

В мероприятии, запустившем хлопкоуборочный сезон, участвовал глава Сырдарьинской области Гафурджон Мирзаев.

Сообщается, что во всех районах организованы центры сбора хлопка. К сбору привлекаются работники хлопково-текстильных кластеров, фермерских хозяйств, сборщики-добровольцы, которые на данный момент не заняты на постоянной работе, и добровольцы - на договорной основе.

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