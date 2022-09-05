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Huawei перебазировала сотрудников из России в Узбекистан и Казахстан, - «Ведомости»

CentralAsia (UZ) -  Китайский производитель электроники Huawei перераспределил часть работников из России в Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ. Об этом пишет российское издание «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Часть из этих сотрудников — менеджеры и руководители подразделений Huawei из Китая, которые в начале года были направлены в Россию, но впоследствии были перенаправлены в другие страны СНГ», – рассказал источник издания. Многие, по данным газеты, были направлены в «длительные командировки».

В пресс-службе Huawei не стали комментировать эту информацию. По словам гендиректора аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, сотрудники, отправленные в Казахстан, будут отвечать за развитие бизнеса компании не только в этой стране, но и во всех государствах СНГ.

Ранее сообщалось, что магазины китайского технологического гиганта Huawei не продают посетителям даже выставленные в витринах телефоны и ноутбуки.

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