Опубликованы снимки из космоса лесного пожара на севере Казахстана

CentralAsia (KZ) - Член Совета Ассоциации в ОЮЛ «Ассоциация компаний в области ДЗЗ» Абзал Жамалов поделился в Facebook космическими снимками чрезвычайной ситуации в Костанайской области.

«В Сети большое количество фото и видеоматериалов с комментариями. Хотел бы только показать истинные масштабы последствий на момент 4 сентября 2022 года в 11:50 (по астанинскому времени). Снимки получены с космических аппаратов PlanetScope и SkySat компании PlanetLabs», – комментирует ситуацию специалист по дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ).

На космических снимках отображена хронология возникновения очагов.

1 сентября – отсутствие каких-либо термальных аномалий в пределах территории лесного массива.

2 сентября появляется группа термальных аномалий (точки). Судя по изображению низкого разрешения с сервиса FIRMS, очаги расположены недалеко от населенного пункта Каракалпак.

3 сентября пожар распространяется на всю территорию лесного массива. Термальные аномалии видны почти по всему периметру. На снимке с сервиса FIRMS (низкого разрешения) видны клубы дыма, а на снимке PlanetScope видны активные очаги недалеко от населенного пункта Баганалы.

4 сентября большая часть лесного массива сгорела (весь центр), активные очаги наблюдаются в западной и восточной частях массива.

Для сравнения автор поста представил космические снимки от 2 сентября 2022 года (PlanetScope) и 31 августа (Sentinel2).

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