RND: 12 из 16 федеральных земель Германии останавливают прием украинских беженцев

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CentralAsia (CA) - В Германии в 12 из 16 федеральных земель заявили, что у них больше нет мест для украинских беженцев. Об этом сообщает портал RND со ссылкой на спикера из министерства внутренних дел ФРГ.

По информации представителя МВД, всего с конца февраля на территорию Германии приехали более 980 тыс. граждан Украины. При этом в последнее время в день в среднем прибывало только 875 человек.

«Несколько федеральных земель выразили обеспокоенность тем, что скоро достигнут предела своих возможностей — в том числе и потому, что наблюдается рост числа беженцев на балканском маршруте», — сообщило издание со ссылкой на спикера МВД.

Также они добавили, что такие временные блокировки «не являются чем-то необычным». Крупные федеральные земли ФРГ продолжают принимать беженцев.

До этого министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявляла, что многие беженцы из Украины останутся в Германии на некоторое время и после окончания нынешнего украинского конфликта.