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Токаев встретится с Путиным в Оренбурге

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретится с президентом России Владимиром Путиным в Оренбурге.

Об этом стало известно после сообщения на сайте Министерства торговли и интеграции. Там говорится о том, что ведомство ведет подготовку к переговорам.

Совещание провел еще 2 сентября глава Минторга и интеграции Серик Жумангарин. XIX Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств должен пройти осенью в Оренбурге. Точная дата его проведения пока неизвестна.

О форуме говорилось и раньше, однако после визита Касым-Жомарта Токаева в Сочи 19 августа в кулуарах заговорили, что межрегиональный форум не состоится. Сейчас стало понятно, что встреча будет. Основной повесткой форума должно стать укрепление двустороннего сотрудничества и запуск новых совместных проектов. Администрации президентов Казахстана и России информацию об участии лидеров пока не подтверждали.

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