Какая самая безопасная страна в Центральной Азии? - Global Peace Index

- Узбекистан, жизнь в Центральной Азии
- 11:13, 05 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - По данным Global Peace Index на 2022 год, из 163 стран, включенных в рейтинг, самой безопасной страной в Центральной Азии признан Узбекистан — 86 место.
Другие страны Центральной Азии заняли:
- Кыргызстан — 91,
- Таджикистан — 92,
- Казахстан — 97,
- Туркменистан — 104.
Исландия, Новая Зеландия и Ирландия занимают первые три места рейтинга. Афганистан находится на последнем месте.
Эксперты исследовали следующие показатели для составления итогового индекса:
- внутренние и внешние конфликты, их интенсивность и число жертв;
- отношения с соседними странами;
- доля беженцев среди населения;
- степень недоверия между гражданами;
- политическая неустойчивость и общественный порядок;
- политический террор;
- частота терактов;
- количество убийств на 100 тысяч человек;
- число заключенных;
- доля тяжких преступлений;
- число служащих силовых структур;
- доля военных расходов в ВВП;
- импорт и экспорт вооружений;
- участие в контингентах ООН или других сил;
- доступность стрелкового оружия и количество тяжелого вооружения;
- модернизация вооруженных сил.
Рейтинг Global Peace Index ежегодно разрабатывается социологами и экономистами международной экспертной группы Института мира совместно с Центром исследований мира и конфликтов Сиднейского университета.