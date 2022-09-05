Какая самая безопасная страна в Центральной Азии? - Global Peace Index

CentralAsia (UZ) - По данным Global Peace Index на 2022 год, из 163 стран, включенных в рейтинг, самой безопасной страной в Центральной Азии признан Узбекистан — 86 место.

Другие страны Центральной Азии заняли:

Кыргызстан — 91,

Таджикистан — 92,

Казахстан — 97,

Туркменистан — 104.

Исландия, Новая Зеландия и Ирландия занимают первые три места рейтинга. Афганистан находится на последнем месте.

Эксперты исследовали следующие показатели для составления итогового индекса:

- внутренние и внешние конфликты, их интенсивность и число жертв;

- отношения с соседними странами;

- доля беженцев среди населения;

- степень недоверия между гражданами;

- политическая неустойчивость и общественный порядок;

- политический террор;

- частота терактов;

- количество убийств на 100 тысяч человек;

- число заключенных;

- доля тяжких преступлений;

- число служащих силовых структур;

- доля военных расходов в ВВП;

- импорт и экспорт вооружений;

- участие в контингентах ООН или других сил;

- доступность стрелкового оружия и количество тяжелого вооружения;

- модернизация вооруженных сил.

Рейтинг Global Peace Index ежегодно разрабатывается социологами и экономистами международной экспертной группы Института мира совместно с Центром исследований мира и конфликтов Сиднейского университета.