В Узбекистане за сутки выявлено 8 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 11:33, 05 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - На 5 сентября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 846. В течение прошедших суток зарегистрированы 8 (накануне – 15) новых случаев, сообщает Минздрав республики.
Все заболевшие зафиксированы среди контактировавших с инфицированными и только в Ташкенте.
Минздрав РУз не публикует данные о выздоровевших за прошедшие сутки.
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