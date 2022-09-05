В Узбекистане за сутки выявлено 8 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 5 сентября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 846. В течение прошедших суток зарегистрированы 8 (накануне – 15) новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Все заболевшие зафиксированы среди контактировавших с инфицированными и только в Ташкенте.

Минздрав РУз не публикует данные о выздоровевших за прошедшие сутки.