экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане за сутки выявлено 8 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  На 5 сентября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 846. В течение прошедших суток зарегистрированы 8 (накануне – 15) новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Все заболевшие зафиксированы среди контактировавших с инфицированными и только в Ташкенте.

Минздрав РУз не публикует данные о выздоровевших за прошедшие сутки.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Сегодня министр обороны Индии начнет 5-дневный визит в Монголию и Японию
  • Из-за лесных пожаров в Казахстане пострадали десять человек
  • ISW: Украинские войска освободили 2 населенных пункта на юге Украины и 1 в Донецке (карта военных действий в Украине)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com