МИД Узбекистана осудило теракт в мечети Афганистана

CentralAsia (UZ) - Министерство иностранных дел Узбекистана выступило с официальным заявлением в связи террористическим актом, совершенным в прошлую пятницу во время молитвы в мечети «Гузаргох» афганского города Герата. Об этом сообщается в заявлении МИДа РУз, опубликованном 5 сентября.

«Решительно осуждаем террористический акт, совершенный 2 сентября 2022 года во время пятничной молитвы в мечети «Гузаргох» города Герата, в результате которого имеются многочисленные жертвы и пострадавшие среди мирного населения, – говорится в заявлении МИД. – Подобные насильственные действия провоцируют эскалацию напряженности и препятствуют установлению устойчивого и долгосрочного мира, а также национального согласия в Афганистане», - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, в афганской провинции Герат при взрыве мечети погибли 20 человек, в том числе имам.

17 августа во время вечерней молитвы в одной из мечетей Кабула также был совершен террористический акт, приведший к гибели и ранении большого количества людей.