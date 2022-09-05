CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой, в ходе которой оценит ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе. Об этом передает пресс-служба Акорды.

За последние сутки площадь пожаров в Казахстане выросла в 4,5 раза — до 43 га. В регионе эвакуированы 1,8 тыс. жителей.

Ранее стало известно, что во время пожара погиб один человек, пятеро пострадали. При пожаре были повреждены 108 строений, 98 из них полностью сгорели. Лесные пожары на севере Казахстана начались 2 сентября.

Власти Костанаской области на севере Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации.

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