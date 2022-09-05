Верховный суд Афганистана объяснил, почему женщины не могут быть судьями при талибах

CentralAsia (CA) - В Верховном суде Афганистана сообщили, что женщины-судьи не могут разрешить работать в суде, потому что не носили хиджаб до прихода талибов к власти. Другой причиной недопуска женщин к работе судьями названо их незнание законов ханафизма (одна из школ в суннитском исламе).

«Женщины-судьи не обладали полными знаниями о юриспруденции и шариате и не могли разрешать проблемы на основе Ханафитского мазхаба. Еще одна причина — хиджаб. В предыдущей системе ношение хиджаба не соблюдалось должным образом. Соответственно, это не является благоприятной средой для их назначения и выполнения работы»,— рассказала глава отдела расследований и экспертизы Верховного суда Хизбуллы Эбрахими.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года. В сентябре того же года BBC News сообщали о том, что женщины-судьи в Афганистане вынуждены были скрываться от талибов. По словам одной из женщин-судей, после прихода талибов к власти она начала получать угрозы смертью. До августа 2021 года в должности судьи она вынесла несколько сотен приговоров мужчинам за насилие в отношении женщин: в том числе за изнасилования, убийства и пытки.

Во время прихода к власти талибы обещали уважать права женщин в рамках шариата, однако со временем они начали вводить различные запреты: например, запрещать им летать в самолетах без сопровождения мужчин. В связи с этим афганские женщины начали выходить на акции протестов. Газета The New York Times писала о том, как женщины, участвующие в протестных акциях, впоследствии подвергались репрессиям со стороны «Талибана». В сентябре прошлого года на женской акции протеста талибы использовали слезоточивый газ, в августе 2022 года талибы разогнали женский митинг выстрелами в воздух.