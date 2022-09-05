ISW: Украинские войска освободили 2 населенных пункта на юге Украины и 1 в Донецке (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 12:05, 05 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 4 на 5 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы освободили 2 неназванных населенных пункта на юге Украины и 1 населенный пункт в Донецкой области. ISW подтвердила освобождение населенного пункта Донецкой области и одного из населенных пунктов Херсонской области.
Выводы института:
Украинские силы продолжают наносить удары по российским наземным коммуникациям, складам боеприпасов и ключевым позициям России.
Сообщается, что личный состав 127-го полка 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики (ДНР) отказался воевать из-за отсутствия припасов.
Российские силы провели наземные атаки к северо-востоку от Бахмута и к западу от Донецка.
Сообщается, что российские силы перебрасывают военную технику в районы, расположенные вдоль основных наземных коммуникаций (ГЛОКС) в тыловых районах Запорожской области.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.