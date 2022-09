ISW: Украинские войска освободили 2 населенных пункта на юге Украины и 1 в Донецке (карта военных действий в Украине)

// Минобороны Украины

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 4 на 5 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы освободили 2 неназванных населенных пункта на юге Украины и 1 населенный пункт в Донецкой области. ISW подтвердила освобождение населенного пункта Донецкой области и одного из населенных пунктов Херсонской области.

Выводы института:

Украинские силы продолжают наносить удары по российским наземным коммуникациям, складам боеприпасов и ключевым позициям России.

Сообщается, что личный состав 127-го полка 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики (ДНР) отказался воевать из-за отсутствия припасов.

Российские силы провели наземные атаки к северо-востоку от Бахмута и к западу от Донецка.

Сообщается, что российские силы перебрасывают военную технику в районы, расположенные вдоль основных наземных коммуникаций (ГЛОКС) в тыловых районах Запорожской области.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.