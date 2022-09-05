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Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию, - Путин
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году, сообщил президент России Владимир Путин.

В понедельник, 5 сентября в рамках ВЭФ Международный форум по сохранению тигра открылся видеоприветствием Путина.

«Отрадно, что наш опыт востребован в программе казахстанских партнеров, которые занялись возвращением тигров в Центральную Азию. Российские специалисты разделяют уверенность, что первые тигры могут там появиться в 2025 году. Эта инициатива крайне важна», - сказал Путин.

Между тем в правительстве Приморья сообщили, что Россия и Казахстан в стартовый день Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики.

«В рамках мероприятия министр природных ресурсов России Александр Козлов и вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алия Шалабекова подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики. Предполагается, что первое поколение популяции будет состоять из амурских тигров, в том числе из Приморья», – говорится в сообщении.

Правительство Казахстана несколько лет назад объявило о планах по реинтродукции тигра на территорию страны. В Казахстане когда-то обитали тигры, но эти хищники были полностью истреблены во второй половине XX века. Сейчас правительство Казахстана и Всемирный фонд дикой природы (WWF) занимаются восстановлением популяции каспийского тигра.

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