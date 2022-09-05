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В Индии не менее 16 человек пострадали при падении 15-метрового аттракциона. Видео

CentralAsia (CA) -  В индийском Мохали (штат Пенджаб) произошла авария на аттракционе, вращающиеся качели рухнули с высоты около 15 м, сообщает TV9.

По данным канала, пострадали около 16 человек, всего на аттракционе были около 50 посетителей. Пострадавших госпитализировали, среди них есть по меньшей мере трое детей.

Аттракцион установили в рамках праздничного мероприятия «Лондонский мост». «Кажется, возникла техническая проблема. Раньше мы тоже организовывали несколько праздников, но такого ни разу не было», — заявил организатор Санни Сингх, передает Hindustan Times.

Полиция начала расследование.

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