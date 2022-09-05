Число случаев COVID-19 в мире превысило 604 млн

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CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 604 млн 20 тыс. 824, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 494 тыс. 352 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 834,3. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человек, Бразилии - 3 171, Франции - 2 351, Германии - 1 751, Великобритании - 2 742, Италии - 2 917, Южной Корее - 527. Сведения по США отсутствуют.

Также в мире за время пандемии сделали 12 млрд 149 млн 706 тыс. 44 инъекций вакцин против COVID-19.